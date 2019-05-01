瑞士密函重啟扁案審理？陳致中：不要把扁案當作提款機

2019-05-01 10:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對周刊報導，高院極可能因一紙瑞士密函，在大選前重啟扁案審理？對此，前總統陳水扁兒子陳致中今早強調， 瑞士方面提出的困惑與困擾，其實是重重打臉當年的特偵組，並呼籲大選年有心人士開始操作扁案、不要把扁案當作提款機。

根據境周刊報導，前總統陳水扁家族擁有的「海角七億」涉洗錢，遭瑞士檢方凍結長達11年之久，瑞士司法部近日透過司法互助管道，密函法務部，對扁案停審致瑞士銀行持續凍結扁家新台幣3億餘元，感到困惑及困擾。

周刊也指出，法務部在收到瑞士的密函後，高院極可能因這紙瑞士密函，在大選前重啟扁案審理，震撼國內政壇。

對此，陳致中今天早上發表三點聲明，他表示，瑞士方面提出的困惑與困擾，其實是重重打臉當年的特偵組，因為從頭開始，就是特偵組自己要求，信誓旦旦跟瑞士保證說這些款項都大有問題，結果一過11年，調查也查得天翻地覆、鉅細靡遺，結果卻是多數跟案件繫屬內容無關。

陳致中說，首先，特偵組不願意承認硬拖延著，結果就是產生今天這種外國人大惑不解的情形，因為他們基本上會相信司法部門不會說謊、不會為了什麼目的亂扯！他們重視程序與實質正義的保障。其實，所謂海角7億選舉結餘款帳戶，當時為了配合調查主動匯回特偵組，先撇開扁案過程怎麼被政治介入不談，其中有3億跟案件內容有關，另外4億完全也沒有關連，這一點若看在瑞士眼中，也會覺得非常困惑吧！

陳致中強調，其次，停審是醫療專業問題，應該尊重醫療專業意見，批評者如非具醫療專業，豈不外行人講內行話？

最後，陳致中說： 「大選年總是出現有心人士開始操作扁案、裝病云云，大可休矣！不要把扁案當作提款機，多關心實質的國政吧，」。

他指出，經過11年，很多真相其實清楚很多，監察院對違法換法官的正式調查，也已公諸於世，值得我們冷靜重新思考，一個案子如果需要派自己人的法官去辦才能安心，那到底藏了多少冤枉在裡面呢？

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/