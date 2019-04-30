郭台銘改口「國防靠科技」 學者批：到底在說三小朋友

2019-04-30 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選參選人台銘提出「國防靠和平」，引發爭議，他事後改口是要把錢花在刀口上，發展高科技的武器，「國防要和平，國防更要靠科技」。對此，成大教授李忠憲批評，這到底在說三小朋友。

針對「國防靠和平」的說法遭到外界批評，郭台銘認為是遭到曲解，28日出席活動接受媒體訪問時他解釋，自己的意思不是完全不買武器、國家沒有自衛的能力，而是錢要花在刀口上，應該挑選真正有用的武器，更何況未來的武器進入到無人作戰，將來的武器上至太空下至海底，全部是無人的。

郭台銘指出，未來應發展高科技武器及AI，而武器靠科技，國防要和平，國防更要靠科技、更要靠實力，以和平作為後盾。他認為，應該買能偵防、具AI功能的武器，最好的防衛是以和平為基礎，防禦性的設備則該捨棄，只要「不挑釁、也不懼怕，為何中國人要打中國人？」

對此，李忠憲在臉書分享本報報導，表示「不要買防禦性的設備，應該買能偵防、具AI 功能的武器！偵防不是等於『偵查防禦攻擊』？還是只要偵查就好，一種國家提供人民資訊，知道敵人要來了，趕快投降的概念？」李忠憲不解地說，這到底在說三小朋友。

民進黨立委王定宇則砲轟郭台銘「中國人不打中國人」這句話，嗆郭唯一該說的對象是「中共政權」！他指出，簽「和平協議」的圖博人（西藏人）、維吾爾人、六四天安門的學生、法輪功的學員、「一國二制」香港「黃傘運動（真普選）」被暴打的港人，好像都是「被打、被殺、被囚」的那一方，唯一動手打人的是「中共」。

王定宇不滿地說，台灣人不是中國人，更不是中華人民共和國人！臉書粉專「台灣佛克斯 Taiwan Focus」也砲轟郭台銘，「你才中國人，你全家都中國人，你講的話和國台辦有什麼不同？ 為什麼台灣人被挑釁被打壓被欺負的時候，國民黨都要跳出來說台灣人挑釁中國？台灣甚麼時候挑釁過中國了？」。

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