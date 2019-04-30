酸度爆表！律師「不主動外遇聲明」嗆爆韓國瑜

2019-04-30 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（30）日與國民黨主席吳敦義會談後發表聲明，表示肩上負擔了高雄市民的期待，無法參加黨內初選，不過願意接受被動納入黨內初選民調。對此，律師林智群在臉書發表「不（主動）外遇聲明」暗酸韓國瑜不接受初選，卻同意納入初選民調的做法，讓網友看完不禁莞爾。

林智群今日在臉書PO文，發出「不（主動）外遇聲明」2點聲明，一、本人已經結婚有三個小孩，基於對婚姻及家庭的責任，沒辦法追求林志玲。二、如果各位有其他的方式，需要，本人，來作各種安排，甚至志玲非我不可等等，予以尊重。」暗酸韓國瑜同意納入初選民調，卻又表示不接受初選的說詞。

對此，網友紛紛留言表示「一臉正經的說幹話」、「終於看到一個比王莽還王莽的」、「白話文，看你黨主席面子，你徵召我就選啦」、「說好不打臉的，人家就靠臉上這張嘴吃飯耶」、「確定要搞外遇了」、「難怪你能考上律師，真是字字珠璣啊！」

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