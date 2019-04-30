韓國瑜聲明「願納入初選民調」 網友神解：就是想選啦

2019-04-30 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（30日）下午與國民黨主席吳敦義進行「吳韓會」，會後韓國瑜表示，無法參加黨內初選，但願意接受被動納入黨內初選民調。許多網友看完直呼，韓國瑜就是想選總統啦。

韓國瑜在「吳韓會」後發表4點聲明，1.對吳敦義主席表示感謝，提名擔任高雄市黨部主委，和提名競選參選高雄市；2.深切認為2020大選一定要團結，集中一切力量，迎接2020大選來共同保護中華民國；3.目前黨內民調，因為肩膀上有高雄市民對我有期待，我沒辦法參加；4.如果中央黨部、中常會有其他方式和安排，需要韓國瑜的各種安排，甚至民調都予以尊重。

韓國瑜聲明曝光後也引發網友熱議，PTT有網友白話解讀，1.謝謝大家；2.會談開心；3.現在的制度不夠好，4.新的制度我參加；他並認為簡單詮釋就是這樣，「韓國瑜是選定了！」

其他網友也紛紛留言，「整篇意思不就是中常會快徵召我」、「三個字，徵召我！有這麼難嗎」、「翻譯：老子想選想得要死，但是只接受黃袍加身」、「翻譯：我不參加百姓的初選，不過如果黨堅持，那我勉為其難」、「韓國瑜想選總統想選得要死啊」。

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