林濁水諷韓國瑜聲明扭捏「只有林黛玉才聽得懂」

2019-04-30 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今天下午與國民黨主席吳敦義進行「吳韓會」，會後韓國瑜發表4點聲明，表示無法參加黨內初選，但願意接受被動納入黨內初選民調。對此，前立委林濁水諷刺，韓國瑜這4點聲明，大概只有心思九彎十八拐的林黛玉才聽得懂。

「韓國瑜說如果黨中央有其他方式，需要韓國瑜做各種安排，甚至民調等方案，他予以尊重。又說現況的國民黨總統初選民調，沒辦法參加。」林濁水在臉書表示，對於不斷強調直腸子，直來直往的韓國瑜所說的這幾句話，請問誰聽得懂。他諷刺地說，大概只有心思九彎十八拐的林黛玉才聽得懂。

林濁水認為，現在韓國瑜已經大到把他和黨中央的關係當成外交關係了？這有疑問嗎？那麼黨中央既未和韓同框記者會，也不表示共識是什麼，只是強顏笑說很融洽。「看來很謙卑，像是完全了解到君威不可隨便揣測的為臣之道。怪，人家當你外交關係，你為什麼好像當彼此是君臣關係」。

韓國瑜今天在「吳韓會」後發表4點聲明，1.感謝吳敦義提名他選高雄市長；2.深切認為國民黨2020總統大選一定要團結；3.身為高雄市長的他有市民的期待，因此無法參加黨內初選加；4.如果中央黨部或中常會有其他方式，需要他做各種安排甚至民調，他都予以尊重。

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