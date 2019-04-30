比起韓國瑜五星級滷肉飯 他選市長連房子都拿去抵押

2019-04-30 22:06

〔記者王俊忠／台南報導〕近來，國內去年底各縣市首長候選人的選舉花費成為媒體輿論焦點，在去年南市長選舉飲恨落敗的國民黨高思博今天也公開去年參與台南市長選舉帳目，支出總額共6512萬元。

高思博表示，回想他自己決定投入艱困的台南選區之際，心裡就大概有底了，因為國民黨無法提供金錢上援助，一切必須靠他自己、走出自己的路。最後選舉收入為1942萬元，其中個人捐款佔了8成，選舉總支出6512萬元，收支的缺口4570萬元須由他自己房屋抵押貸款跟個人存款支應。

對於台南市長黃偉哲也藉機公布選舉經費、想說明自己節儉。高思博表示，別忘了黃偉哲還有黨內初選時自稱「只花」3327萬元一事，迄今仍解釋得不清不楚，所以希望黃偉哲不要再迴避，給市民一個清楚完整的答案吧！

此外，高思博也說，相當訝異黃偉哲對別人的政治獻金做評論、說長道短。對於黃偉哲指稱依照政治獻金法規定，韓國瑜市長不申報這4000萬元為違法的相關評論。他要特別提醒黃偉哲更應該明白交代自己仍在地檢署偵辦中的各項政治獻金疑雲，不能只知見縫插針、幸災樂禍而已。

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