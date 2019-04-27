私下跑旗袍趴 高思博：不談選舉只談文化

2019-04-27 22:31

〔記者王捷／台南報導〕國民黨立委初選，各方人馬都有動作，國民黨前立委高思博臉書粉絲團仍然繼續經營，最近還常PO出文化議題，拿《復仇者4》國產電影《BRA太子》對比，要大家支持國片，不久又PO「珍愛旗袍」社團成員穿著旗袍在林百貨前快閃跳舞的片段，他說，好的觀光政策，必須「軟硬結合」。據了解，高思博是帶著妻子參加一場旗袍藝文活動，被問到是否與選舉有關？高思博說，他與妻子都支持文創產業，只談文化不談選舉。

台南國民黨立委人選仍在一片迷霧中，傳言紛紛，但被傳言的對象都婉轉否認，藍營傳出，高思博在上次市長選戰敗北後，有意深耕台南，粉絲團在選後也持續更新，最近也都貼出關於台南的文化議題。

高思博今天就PO文說，日本有和服、韓國也有韓服，希望也能讓旗袍成為一種觀光財，如果在安平穿著大航海時代的服裝，在中西區老街穿著旗袍，這樣台南古色古香的美，會不會更增添另一種餘韻？

問到高思博是否有意以文化政策作為參選政見，他指出，他不談選舉，但可以討論文化議題，他與妻子都長期都支持文創產業、老屋新力，很多業者在老屋經營商店，讓老屋活起來，如果軟文化能配合台南舊有台南的硬體古蹟、老屋，讓文創產業能帶給台南更大的價值。

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