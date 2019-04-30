漢光兵推落幕 制敵關鍵在機動飛彈車、衛星通信車

2019-04-30 07:13

〔即時新聞／綜合報導〕漢光35號兵推5天4夜，在本月26日結束，這次電腦演練重點在於攻防解放軍於北部地區進行的斬首突擊與兩棲登陸，我軍首先透過雄二E與「天弓二B（TK-2B）」等飛彈，擊退解放軍衛士火箭等至浙江地區，同時透過飛彈機動車輛、配合衛星通信車等接收來自美方提供的衛星情資，精準提供攻擊目標，沮滯解放軍軍艦攻擊，制敵成功。

《上報》報導，兵推設定，解放軍以4個陸戰旅，搭配兩棲合成旅與裝甲旅兵力，在桃園海湖、寶島厝一帶海岸進行兩棲登陸作戰，並配合「野牛級氣墊登陸艇」，從淡水河口直溯台北市中心，不過，第一時間即在外海，被陸軍雷霆2000多管火箭擊沉，同時，海軍雄二反艦飛彈機動發射車從大屯山區攻擊海上攻擊，截斷敵方海上補給。

而這關鍵之處，在於我軍發揮衛星通訊優勢，包括預隱在山區的海軍雄二、雄三反艦飛彈機動車、海軍機動通信雷達車、及衛星通信車等，將美方的衛星情資，即時提供訊息，讓我軍能「有效打擊」，重創「紅軍」的登陸船團。

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