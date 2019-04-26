漢光35號兵推落幕 嚴德發期勉：發揮以小搏大戰力

2019-04-26 22:37

〔記者黃欣柏／台北報導〕國軍從本月22日起進行的漢光35號電腦輔助指揮所演習，於今日正式落幕，國防部長嚴德發在國軍聯合作戰指揮中心聽取簡報後宣布演習結束，除了肯定官兵努力成果，也期勉國軍能透過靈活的用兵與創新思維，發揮出「以小搏大」、「以少勝多」的不對稱戰力。

國軍漢光35號演習共分為「電腦輔助指揮所演習」及「實兵、部分實彈演習」兩部份，其中電腦輔助指揮所演習率先於22日登場，經過5天4夜的電腦兵推，今天由嚴德發宣布演習結束，嚴德發在肯定官兵努力之餘，也表示國軍應秉持「從嚴、從難、從實」之精神來驗證戰略構想。

嚴德發強調，演習的目的就在磨練各級幹部面對瞬息萬變的戰場景況，若能發揮臨機應變的指揮、決策能力，就可以透過靈活用兵及創新思維，發揮「以小搏大」、「以少勝多」的不對稱戰力。

除了國軍的漢光35號演習，美國海軍陸戰隊大學也在22日舉辦第三次世界大戰模擬兵推，不但將台灣列為主要戰場之一，更將中國、俄羅斯及北韓聯軍列為假想敵。

對此，國防部發言人陳中吉表示，各國智庫都會對各區域戰術情況做例行性推演，國軍也會持續進行周邊區域情勢的監偵掌握，藉以確保國家安全，就誠如總統蔡英文所說的「國土主權寸步不讓」、「民主自由堅守不退」，國軍一定會達成使命，「自己的國家自己救！」

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