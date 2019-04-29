探班「炮仔聲」甩巴掌？ 小英說要這樣行銷台劇…

2019-04-29 20:13

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今晚在臉書貼文說，最近台劇很夯，「我們與惡的距離」才剛播完。前幾天，她還去了三立自製的本土戲劇「炮仔聲」的拍攝現場，給演員們探班，也關心台灣戲劇產業的發展。

蔡英文說，很多人以為，基礎建設就是投資硬體建設，其實我們也花很多心力在投資「軟體建設」。文化部就靈活運用前瞻基礎建設等預算，為台劇的發展做了很多事：包括：「獎補助」與「投融資」並重，支持台灣原創電視劇；培育專業人才、充實數位模型庫，做台劇最好的後盾；籌設文化內容策進院，以國家隊規格將台劇行銷到國際。

蔡總統也謝謝願意長期堅持自製戲劇的電視台，留住了許多專業的編劇、製作團隊和資深好演員，一起為本土戲劇努力，創造更多元、更吸引人的台劇。

蔡英文還在臉書貼出影音連結說，想看她和李燕、陳冠霖牛仔部落格、陳宇風、林筳諭 / 勇兔怎麼互動嗎？誰又打了誰好大一巴掌？最近「爆雷」很敏感，她就不說了，請大家點開來看就知道！

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