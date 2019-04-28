蔡英文：執政3年證明蔡英文是最好的選項

2019-04-28 22:31

〔記者張菁雅／台中報導〕總統蔡英文今日出席台中市小英之友會會長交接典禮，她在致詞時表示，現在是有史以來，國際社會最支持台灣的時候，她做了3年的總統，已經證明有能力讓國家有尊嚴、有主權，2020選舉「沒有其他選項，就是蔡英文了」。

台中市小英之友會今晚舉行會長交接典禮及餐會，席開近百桌，舞台背板上寫著「守護台灣主權，捍衛民主價值，全力支持蔡英文連任」，儘管蔡英文遲到1個小時，大家仍等待蔡英文到來，讓蔡英文相當感動。

蔡英文致詞時表示，大家有些擔心台灣現在是否走在關鍵的時刻，政府現在做了很多事情，對台灣長久發展都是很重要的、打基礎的工程，如果打基礎的工程不能繼續，台灣在下一個世代就沒有繼續往前走的動力，希望讓小英政府給台灣打基礎的工程繼續下去，讓台灣明天會更好。

蔡英文也說，執政3年來，中國對台灣文攻武嚇那麼多，蔡英文沒有退讓一步，沒有接受九二共識，中國的飛機飛越台海中線，她告訴國軍，中國下一次再蓄意跨越中線，就強勢驅離，因為台海中線就是台海和平的指標，越過中線意思就是破壞和平現狀，所以要保住台海中線，沒有遲疑的空間；另外，有些人來台灣說些台灣人無法接受的事，例如要武力統一、一國兩制，這些人進來就請他出去，如果下次再來，就禁止他入境。

蔡英文指出，她做這些，國際上沒有人說蔡英文是「麻煩製造者」，國際上都說蔡英文替台灣人講出台灣人的決心，台灣人要的是主權獨立的現狀、民主自由的生活、尊嚴及國際社會最大的支持，因為台灣總統講出這麼大的決心，國際社會就知道這個國家、這個總統是可以被信賴的，今天台灣不是台灣海峽一邊的台灣，是印度太平洋地區最具指標性的國家，當中國對這個區域的企圖心越來越大的時候，站在第一線的國家是台灣，如果台灣守不住，這些區域其他國家都會害怕自己是不是下一個，守住台灣就是守住區域的和平，就是守住這個區域的民主自由和平，所有國家都看台灣人有沒有決心守護自已的國家，如果有，大家就安心了，因為台灣的存在是民主自由的存在。

蔡英文也說，這幾年來，她每天花很多時間處理國防、外交事務，為的就是讓台灣得到國際社會的信賴，在國際社會集結更多支持台灣的力量，現在是有史以來，國際社會最支持台灣的時候。

她問在場所有人，要不要讓領導人繼續守護台灣？讓台灣自由民主、主權獨立的現狀繼續維持下去？蔡英文做了3年的總統，已經證明有能力讓國家有尊嚴、有主權，沒有其他選項，就是蔡英文了，「蔡英文是最好的選項」，讓她繼續擔任總統，把台灣帶到更好的時代，2020選舉就是選擇維持主權獨立的現狀，或選擇被統一的進程的開始，台灣人一定要想清楚，要選一個有能力守護台灣的總統。

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