給280萬高市民滷肉飯＋礦泉水 他諷：和韓國瑜帳上花得差不多

2019-04-29 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（29日）公開競選帳目，選舉捐贈收入1億2914萬9779元，支出1億1408萬7536元，許多網友酸他昔日的簡樸形象破滅。對此，臉書粉專「特急件小周的人渣文本」還列出算式，將一碗25元的滷肉飯加上一瓶15元的礦泉水價格，再乘上高雄市民280萬人，結果等於1.12億，諷刺：「和韓國瑜帳上花得差不多啊！你們意見真的很多耶！」

韓國瑜選前靠「一碗滷肉飯」、「一瓶礦泉水」營造簡樸形象，在競選帳目公布後卻被網友狠酸。不過，人渣文本今天稍早在臉書上，以「（25＋15）元ｘ280萬人＝1.12億」算式，指出如果高雄市民人人分一碗25元滷肉飯和一瓶15元的礦泉水給韓國瑜，其價格計算後，「和韓國瑜帳上花得差不多啊」。

此文一出，引起網友熱烈討論，紛紛表示「連陳其邁的支持者都捐了。韓國瑜真是厲害」、「有些人會多吃個兩三碗，這都是很正常的」、「老師沒算到包子的費用啊」、「乾我沒吃到啊」、「把高雄的回教徒放哪邊」、「大量訂購沒有優惠嗎」、「糟了，韓總帶領下的高雄將會來到500萬人，要選上就得花上2億」。

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