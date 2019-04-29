韓國瑜競選經費公布 羅智強狠嗆蔡正元「海裡的烏賊」

2019-04-29 18:20

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前立委蔡正元先前爆料主席吳敦義替韓國瑜募得4000萬元，與前總統府秘書長羅智強吵得不可開交，韓今公布超過1.2億元的競選經費捐款以自清，獲得蔡正元道歉，羅對此指出，「韓國瑜是個有雅量的人，不會和海裡的烏賊計較。」

蔡正元應韓國瑜要求致上歉意，但關於金額的部分，重點不在數目，重點在國民黨主席吳敦義有無幫忙募款，既然兩人都說有，那就沒什麼好道不道歉的，蔡正元認為，韓國瑜稱自己與他是老朋友，因此自己在公布此事前應先知會韓，沒有做到這點感到抱歉。

羅智強得知蔡正元道歉後，立刻在臉書上開砲：「拗了四天，國會黨總顧問蔡正元終於為他血口噴人、亂抹黑韓國瑜道歉」，羅痛批，「早知如此，第一天就出來道歉不是更好？」，但羅也提到韓國瑜具有雅量，不會與蔡計較，但希望蔡正元管好自己嘴巴，在罵國民黨時要拿出證據，「免得大家以為國民黨都和蔡正元一樣信口䧳黃」。

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