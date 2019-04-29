賴清德稱黨內初選會被搓圓仔湯 呂秀蓮：整個氛圍逼迫他

2019-04-29 16:16

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕前副總統呂秀蓮今天前往母校桃園國小，致贈自傳繪本《第一朵蓮花》，針對前行政院長賴清德認為參加民進黨內總統初選會被搓圓仔湯，媒體問及是否認為他太緊張，呂秀蓮回應，「不是緊張，是整個氛圍逼迫他」！

呂秀蓮表示，她覺得賴清德很聰明，馬上提醒大家，黨內初選結果沒有出來，現在都不知道候選人是誰，就在談誰配誰，會涉及選罷法，「他非常聰明，馬上提醒大家不要再談這些，因為會涉及搓圓仔湯」，呼籲大家應該聰明一點，不要再談這些。

對於如何看待總統蔡英文、賴清德在黨內的紛爭，呂秀蓮表示，民進黨代表民主和進步，千萬不要有任何傷害民主，讓民主退步的任何作為，相信蔡總統不會，賴院長風度一直都很好，民進黨黨員應該用平常心看待，只要很平順把過程走完，沒什麼了不起。

媒體問及，若沒有蔡賴配，覺得應該要配誰？她簡單表示，這是總統的職權，第三者都不要替她發言，現在連總統候選人是誰都還不知道。

對於蔡英文跟賴清德覺得誰比較適合，她回應，我不知道，民調電話不知道是誰會接到，我問民進黨員也沒人接到這種電話，2300萬人只有1000多萬人能接到電話，實在很奇怪。

對於蔡英文一直強調非她不可，否則初選會分裂民進黨，她則說，這是人性，但人性是不是有點偏離民主，就讓大家檢驗。

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