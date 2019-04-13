民進黨初選時程延後 蘇貞昌：事緩則圓

2019-04-13 11:56

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨總統初選延後，前國防部長蔡明憲昨天宣布退黨，行政院長蘇貞昌今天被問到此事表示，蔡明憲是他敬重的好朋友，但是賴清德也呼籲大家不要退黨、「事緩則圓」，同時國民黨的人選也還未確定，事緩則圓才能讓民進黨選出最有力量的候選人。

蘇貞昌說，民主進步黨是自由民主開放的見證黨，大家都很有感情，蔡明憲非常關心台灣，大家都很敬重，賴清德也表示，民主進步黨在選舉的過程、初選的進程裡也都有協調，所以希望事緩則圓，選出最有力量的候選人，同時集合所有支持的力量，才能在艱難的選戰中贏得勝選，繼續為台灣人民服務。

有媒體問到，「賴清德說總統的6百萬票已經分散掉了」，蘇貞昌表示，選舉是一次一次算，沒有說上次的票又會等於這次的票，這樣就不像選舉了，所以選民也是每個階段都會判斷。

蘇貞昌呼籲國人同胞，執政相當辛苦，台灣面臨各種環境是艱險的，但是可以看到許多台商回台投資金額已突破1千2百億元，創造1萬多個就業機會，且持續增加中，南向的台商，也創造了3.2兆元的營收，所以台灣不是只有「連加入中華人民共和國籍的人都想回來享受健保」，台灣只要大家努力，無限美好。

蘇貞昌希望，台灣的努力，大家要維持，正因為台灣這麼好，所以才有人想要併吞台灣，我們要更加小心呵護，台灣這個美麗的國家、開放的社會、良善的人民及有效的制度一起來努力，也許不是最滿意，但是一步一步前進才能維護這個成果，才能越來越好。

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