賴清德火力全開 「1+1大於2」有失民主精神不足取

2019-04-25 15:44

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選持續中，蔡英文總統日前上脫口秀，向挑戰者前行政院長賴清德溫情喊話「1+1一定大於2，支持者想看我們合作」。對此，賴清德今天則不領情說，應該要有自信去接受民主程序，而不是在初選過程中，以團結作為競選策略。「我已經公開多次宣稱，如果蔡總統贏得黨內初選，我一定支持她，但可惜蔡總統到目前為止，都不願意公開說，若她輸掉會支持我，然後透過各種管道，說『某某配』，有違民主程序，有失民主精神，不足取啦！」

賴清德今天出席獨派舉辦的「全民反併吞、護主權」記者會，曾指控台北市長柯文哲涉器官仲介的作家吳祥輝指出，他反對中國併吞台灣，反對蔡英文併吞賴清德，不要在過程中忘記中國是唯一敵人，在中國沒有民主化之前，中國一定是台灣最大敵人。蔡英文不倒台灣不會好，蔡英文不下台，民進黨就下台。

賴清德今天火力全開，被問到蔡英文24日在脫口秀《博恩夜夜秀》上對向前行政院長賴清德溫馨喊話：「1+1一定大於2，支持者想看我們合作，我們就合作，一起度過最具挑戰的時刻。」對此，賴則表示，自然而然要團結，因為團結力量大，但不是在初選過程中，以團結作為競選策略，應該要有自信去接受民主程序，爭得國人支持，一旦贏得民進黨提提名，自然而然一定要團結。

賴清德說，他已經多次公開宣稱，如果蔡總統贏得黨內初選一定支持她，「但可惜蔡總統到目前為止，都不願意公開說，若她輸掉會支持我，然後透過各種管道，說『某某配』，有違民主程序，有失民主精神，不足取。」

至於總統府資政李明亮、中央研究院士廖運範等人共同發起呼籲促成以「蔡賴配」1加1大於2的最佳組合，懇請總統蔡英文與前行政院長賴清德共體時艱，為延續本土政權協力奮勇而戰。

賴清德對此表示，民進黨是民主政黨，既然已經都登記參選，「我們應該要盡最大努力，贏得國人支持，代表民進黨。初選過後大家團結打贏這場勝仗，捍衛台灣安全，也捍衛台灣民主，這才是正道。」他也認為，民進黨通常都是初選決定總統候選人人選後，由該人選決定其副手，如果初選過程中，一味的強調「某某配」，恐怕是選舉技術，不足取。

至於有與會者提到蔡英文要併吞賴清德，賴清德表示，只要蔡總統跟他兩人都進行民主程序，就沒有這方面問題，民進黨是號稱民主的政黨，之所以可以贏得國人支持，是因為民主走在其他政黨前面，如果放掉民主，民進黨恐怕很難再贏回國人支持。

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