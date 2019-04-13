總統初選延後 賴清德：盼望蔡總統呼籲網軍停止攻擊

2019-04-13 19:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨總統初選時程延後，參選的前行政院長賴清德今晚受訪時說，初選延期既然黨中央已做成決定，他會進行一場君子之爭，也盼望總統蔡英文呼籲支持網軍停止攻擊，彼此理性競爭，凝聚最大團結。

賴清德重申，這次參選是為激發國人對民進黨信心，爭取大家支持，讓他有機會承擔台灣的責任，因此也曾公開呼籲，這場初選打一場典範級君子之爭，輸的人支持赢的人，唯有透過良性競爭民主程序，大選時才能夠凝聚全民共識爭取最大勝選。

賴清德也强調，這場初選希望是典範級初選，候選人不要互相攻擊，支持者也不要互相攻擊，尤其是網軍，講自己所支持候選人的好處及優點，不必要特別針對對手進行攻擊，特別是不實的攻擊。

賴清德直言，希望總統蔡英文也能夠同樣呼籲支持她的網軍，不要作不實攻擊。

賴清德並提到，2016年蔡總統大選所獲600多萬選票已經分散，有部分繼續支持蔡總統，有部分支持他，有部分支持其他候選人，在這種情況下，他希望借重初選的民主程序，來團結黨、團結分散的力量，凝聚起來取得國人支持，才能打贏明年總統選戰，讓立法委員席次不會受到太大衝擊，這也是他參與初選的目標。

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