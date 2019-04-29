爆蔡正元幫柯P助選 羅智強：砍韓郭朱馬無所不用其極

2019-04-29 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕前立委蔡正元日前指控，高雄市長韓國瑜收受國民黨主席吳敦義的4000萬元，引發不小爭議，挺韓的台北市議員羅智強連日來和蔡正元槓上，今天更爆料蔡正元在幫台北市長柯文哲助選，難怪「無所不用其極地砍韓國瑜、砍郭台銘、砍朱立倫、砍馬英九，順便捧殺吳敦義」！

羅智強今天上午在臉書指出，「致挺柯文哲的國會黨的總顧問兼北區召集人蔡正元。既然你是國會黨的高層，那我可以理解你為什麼無所不用其極的砍韓國瑜、砍郭台銘、砍朱立倫、砍馬英九，順便捧殺吳敦義！所以，我也決定接受網友的建議，尊重這位國會黨的高層，不再花時間和你打泥巴戰。畢竟，監督民進黨是一件很耗力的事，我很忙的！」

羅羅智強還嘲諷，「蔡正元好好加油！柯文哲選上總統不會忘了你的！國會黨的不分區也不會少了你的！」

韓國瑜今召開記者會公布競選帳目，並強調蔡正元資訊錯誤，欠他一個道歉；蔡正元受訪表示，願意為沒先跟韓知會表達歉意，但關於金額的部分，重點不在數目，是在於吳敦義有無幫忙募款，既然兩人都說有，那就沒什麼好道不道歉的。

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