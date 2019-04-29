國民黨基隆立委初選 5月初公告

2019-04-29 13:50

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨中央提名協調小組今天召集相關地方黨部主委宣布立委初選期程，其中，基隆市確認將列入第4波辦理初選區域；國民黨基隆市黨部主委黃希賢肯定黨中央依據各選區特性並經縝密考量後做出妥善規劃，預計將在5月初公告，並據以辦理後續登記、執行民意調查以及將民調結果提報中常會核議，推出最強人選。

黃希賢指出，根據黨中央的規劃，前3個梯次提名作業基本上以現任或無人競爭選情相對較單純的選區為主，基隆市唯一的一席立委現為民進黨籍的蔡適應，屬於艱困選區，且目前已有多位黨內優秀同志表態爭取提名，需要較長時間進行溝通並瞭解各擬參選人意向，因此規劃在第4梯次辦理初選，預計將在5月初公告，並據以辦理後續登記、執行民意調查以及將民調結果提報中常會核議。

黃希賢說，日前雖有部分質疑基隆市初選期程延宕聲音傳出，市黨部也在第一時間將地方意見呈報中央列入考量，由於2020立委選舉至關重要絕不遜於總統大選，黨中央唯一原則就是提名「最強候選人」代表國民黨贏得每個立委席次，不能草率行事致失先機，相信黨中央此次說明提名作業過程與確認相關期程已足以弭平這些雜音，消除大家的疑慮。

黃希賢表示，去年底的勝選並不是國民黨的勝利，而是因為人民太討厭民進黨，必須要大破大立改革向前，讓人民看見一個活力十足、走進基層、貼近民意、為民謀福祉的嶄新國民黨。

黃希賢強調，國民黨絕對沒有分裂的本錢，唯有團結一致才能贏得最後的勝選，呼籲大家全力支持最後出線的最強候選人，讓基隆重返藍天。

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