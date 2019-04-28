名嘴痛批反對中配雙親使用健保的人沒良心 網友：道德綁架？

2019-04-28 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委黃昭順、顏寬恒等人日前提案修正《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第16條條文，表示要全面開放中國人士來台定居，享用台灣健保與長照醫療資源，引發輿論爭議後，提案人黃昭順緊急撤案。對此，名嘴羅友志今天跳出來痛批反對的人沒良心，認為「制度可以討論，錢可以收，但人性不能泯滅」。

黃昭順等人的提案引發台灣恐變成「中國人的長照天堂」爭議，黃昭順還稱此案是為了讓中配「盡孝道」，反而更激出民眾反應，最後緊急撤案。對此，羅友志今天在臉書粉專上質問：「中配雙親失能，納入健保，為什麼不行？」羅友志表示，反對的理由不外乎就是「自己都搞不好了，還要幫『別人』照顧爸媽，我們繳稅，為什麼要照顧『別人』？」但他認為，站在人性立場，照顧他們有何不對？

「如果妳是台配呢？」羅友志要網友設身處地去為這些嫁來台灣的中配想想，「為什麼要阻止可以對待『別人』好的機會？」羅友志更強調，這些中配才不是「別人」，都是「自己人」，痛批反對者，「拒絕孝順的人，沒良心！」。

不少網友看了之後不以為然，紛紛表示，「看病可以啊，幹嘛要納入健保範圍呢？有阻止看病嗎？什麼鬼還扯良心善德，道德綁架？」、「按照這樣的邏輯，台灣也有許多其他國外遠嫁而來的媳婦們，她們的雙親也已經年老需要這項福利，為何獨厚中國媳婦？」、「慷他人之慨來為自己博得好名聲，中國打壓台灣時怎麼不叫他們有點良心？」

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