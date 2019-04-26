藍委提案挨轟「長照吳三桂」 急撤案 林濁水：很奇怪

2019-04-26 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委黃昭順等16名立委日前提出「兩岸人民關係條例第十六條修正草案」，擬開放中國籍人士以長照等名義來台定居，被網友痛批修法簡直就是「長照吳三桂」、將讓台灣變成「中國人的長照天堂」，提案遭罵翻後，黃緊急撤案。前立委林濁水則質疑，黃自稱被抹黑那就應挺住，為什麼反而要撤案？

該提案原排在今（26日）立法院院會報告事項第3案，但立法院長蘇嘉全在宣讀提案時表示，因提案委員來函撤回提案，已同意撤回。黃昭順接受《中央社》訪問時則回應，她單純以人道立場來考量，沒想到卻被網路霸凌，會撤案是因為「不願意被網路抹黑曲解，所以決定撤案」。

對此，林濁水在臉書表示，黃昭順提案修法被批「這根本就是開一個方便之門，讓中國人能一個過來就全家過來」、「長照吳三桂」。黃昭順則澄清「既然被抹黑我就撤案」。

這讓林濁水質疑，被抹黑就是自己明明很正確的意思。既然正確，當然要挺住才對，黃昭順怎麼屈服於抹黑而撒案？怪。

藍委黃昭順、顏寬恒等16人日前提案，稱中國籍移民因婚姻或歷史等因素來台，因為身處異鄉，隨年紀漸長、患疾在身，或有工作等其他要務分身乏術，或需中國雙親或子女來台照料，要求「基於人道考量」，修改兩岸人民關係條例第16條條文，放寬其來台定居標準，符合我國長期照顧服務法第3條第1-3款皆可申請來台定居。

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