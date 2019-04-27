連署「中國長照天堂」沈智慧道歉 網友砲轟「智慧在哪裡？」

2019-04-27 11:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨立委黃昭順等16名立委，提案要求修改「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第16條條文，全面開放中國人士來台定居，享用台灣健保與長照醫療資源，引發台灣恐變成「中國人的長照天堂」爭議，連署人之一的台中市國民黨籍立委沈智慧，昨天（26日）在臉書道歉，「本人連署前未能詳參該修正案，也有疏忽，謹此道歉」，不過，仍止不住質疑的砲火，網友抨擊她，不用仔細看就連署，「她以為是小孩的家庭聯絡簿在簽吧？」「智慧在哪裡？」。

該案的提案人黃昭順也已緊急撤回此案，此案引發爭議的主因，是「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」規定，基於人道考量，中國大陸人民，因婚姻或歷史因素來台，在年歲漸長、疾患在身，中國籍親人可以到台灣照料，但以半年為限，黃昭順提案修改上述條例，全面開放中國的身心失能者和照顧失能者，都可以到台灣定居，還能加入與享用台灣的健保資源，引發台灣將淪為「中國長照天堂」爭議。

連署該提案的沈智慧，也於臉書公開道歉，她說，因提案內容具有爭議，她已於26日主動撤回連署，「本人連署前未能詳參該修正案，也有疏忽，謹此道歉」，「我向大眾道歉，今後會更審慎檢視每個連署的法案內容」。

對於沈智慧的道歉，網友仍是一片撻伐，質問「智慧在哪裡？」、「連署不用看就隨便亂簽？」，還有網友揶揄說，「某個年代的命名原則，人生缺乏什麼元素，就用名字來補強，果然沒錯啊！」、「果然是省智慧」。

另有網友質疑沈智慧的問政品質，「家裡如果看到1隻蟑螂，代表還有500隻還沒抓到，妳現在承認這1份連署書沒看就簽名，所以，以前還有幾份是沒看就簽名的？」、「對岸的老人干我們屁事，這麼有愛心，不會把妳的薪水全捐出來做愛心，幹嘛閉眼拿全台納稅人的血汗錢照顧對岸的老人，真是誇張到極點！」、「連署都不用看內容，閉著眼睛隨便亂簽欸，哇，我真的是大開眼界」、「放棄國籍申請書要不要順便簽一簽啊？」。

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