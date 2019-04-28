馬英九30日辦論壇 郭韓朱先會

2019-04-28 14:28

〔記者林良昇／台北報導〕馬英九基金會本週二（30日）將舉辦「突破困境，迎接挑戰」重振台灣競爭力會議，廣邀各界人士，針對國際經濟發展策略、解決低薪與人才培育、產業發展藍圖等關鍵議題，為台灣未來尋求新解方。正逢國民黨總統初選爭議，前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘將會先行會面，備受矚目。

馬英九基金會表示，會議首先由基金會董事長、前總統馬英九致開幕詞。郭台銘將以「中美貿易戰對未來台灣經濟的機遇與挑戰」為題發表專題演講。當天會議並規劃3個主題論壇，分別為「建構國際經濟發展新策略」，由前經濟部長尹啟銘主持；「解決低薪與人才培育問題」，由前行政院政務委員朱雲鵬主持；「建構台灣產業發展新藍圖」，由前行政院副院長杜紫軍主持。3個論壇都邀請產業、學界代表，深入探討攸關台灣經濟未來走向的重要議題。

主題論壇後登場的是馬英九所主持的「圓桌論壇」，邀請國民黨立委費鴻泰、賴士葆、許毓仁，資深媒體人陳文茜、陳鳳馨，以及知識睡眠館董事長劉智源等人分享看法。

馬英九基金會也指出，該場論壇中，包括郭台銘、韓國瑜、朱立倫都將參與對談，一起為台灣經濟把脈。前立法院長王金平原本有行程，目前連繫確認中。

馬英九基金會表示，基金會於4月上旬即寄出邀請涵，邀請歷任行政院長、副院長及財經方面學者專家出席會議，並邀請黨籍立委和縣市首長與會。原本高市府回覆韓國瑜因另有行程不克出席，但上週五市長辦公室通知，韓市長排除萬難，可以出席下午的圓桌論壇，也允諾擔任與談人，分享對於台灣經濟及競爭力的看法。

馬英九基金會指出，原也因行程因素，不克擔任專題演講貴賓的郭台銘方面，昨日也透過幕僚通知，台灣經濟問題十分重要，郭董事長看到研討會產學碩彥共聚一堂，有心為台灣經濟困境把脈，他很樂意調整行程，除了可以擔任原就受邀的專題演講人，發表中美貿易戰主題的專題演講，並將出席當日下午的圓桌論壇，和大家一起交換意見，共商突破台灣經濟困境之道。

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