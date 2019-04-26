太太今天就會回家...郭台銘：當奶爸3天 才了解辛苦

2019-04-26 13:55

［記者洪美秀／新竹報導］宣佈參與國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘，今天近中午到新竹市眷博館參觀，他說，這是他宣佈棄商從政第二天的第一個行程，他到眷博館參觀，正符合他所提出的「和平、安定、經濟、未來」，他說，如果沒有這些眷村將軍及眷村媽媽守護台灣，就不會有台灣現在的和平，他認為眷村帶來的不僅是和平和安定，更是經濟的重要根基。

對於太太離家出走的事，郭台銘說，他的太太今天就會回家了，他說早上出門送小孩上學，在家當奶爸帶小孩3天的日子，他才了解太太的辛苦。

郭台銘也說，他第一個起家的公司所做的電視機零件就是眷村叔伯在退役後從事的研究，他認為眷村不僅是台灣工業的根基，更是台灣和平重要的守護者。

郭台銘說，他在參觀眷博館時看到大學生來拍畢業照，看到學生來他一則以喜、一則以憂，因為這些年輕的學生來眷博館很好，看到希望，但也憂心眷村的先人所守護的和平，年輕人並不了解。

他認為有和平才有安定，有經濟才有未來，如果沒有眷村博物館，或是將軍們把眷村留下來，那後來的年輕人就不了解眷村內的將軍如何保住中華民國的經過，他希望能透過錄影帶的方式，讓年輕人認識了解。

對媒體詢問年金改革部分，郭台銘說，年金改革應該把餅做大，這樣大家分到的就變更多，像這些老將軍是否能得到他們所得的，但他會去想錢的來源，也就是會把餅做大。

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