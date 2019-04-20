韓、郭黨內初選問題 藍營人士：特別提名辦法解決

2019-04-20 18:34

〔記者施曉光／台北報導〕在鴻海董事長郭台銘宣布爭取代表國民黨參選總統後，藍營總統提名方式已經明確轉為初選方向辦理，黨內人士指出，未來與高雄市長韓國瑜溝通後，只要確認他不反對被動參加初選或沒有意見，有關韓納入初選以及郭台銘的參選資格問題，最快下月8日中常會就可以通過特別提名辦法，授權黨中央因應情勢變化，把民調支持度最強的韓、郭納入初選候選人名單。

國民黨主席吳敦義昨天表示將「徵召」或「特邀」高雄市長韓國瑜參加初選，前立法院長王金平、朱立倫態度保留，但黨內人士說，畢竟郭台銘、周錫瑋都已表態支持，朱立倫應不至於堅持反對，未來只要4人中有3人贊成，王金平即便有意見，也要「少數服從多數」。

據指出，雖然目前希望能在5月8日中常會討論初選辦法，但最大變數就在韓國瑜，如果吳、韓沒有見面談過，中常會就不可能處理，整個局也就動不了，這位人士也說，雖然吳敦義稱「不能勉強」韓國瑜，畢竟仍有「韓粉」要處理，不可能硬幹，只盼韓快拿出明確態度，「不能連一個暗示都沒有」。

對於初選擬由原先排除全民調，轉為採行全民調，引發外界質疑，某中常委表示，問題其實不大，畢竟程序啟動時間已經延誤，若要舉辦黨員投票，將會拖得很晚，中常會可以配合調整，韓國瑜、郭台銘參加初選的問題，也可以用特別提名辦法的方式處理。

對於先前黨內有人建議修正黨員參加公職人員提名辦法，幫郭台銘量身增訂對黨重大貢獻者，不受入黨或回復黨籍須滿4個月才能登記的限制，這位中常委說，這樣處理問題會很大，因為一旦通過，目前已在進行中的立委初選怎麼辦？

黨內人士指出，未來初選最簡單的方式就是全民調，但黨務系統應該不會提案發動要求變更中常會在2月27日通過民調、黨員投票各占73比，排除全民調的決議，畢竟當初是中常委提案要求黨員投票，並相信中常會再討論時，會重新調整。

據了解，國民黨中央仍以7月28日召開全代會通過總統人選為目標，並傾向初選採用全民調，未來還要舉辦北、中、南、東四區的政見發表會，至於參選人是否要辯論，由媒體與候選人協調決定。

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