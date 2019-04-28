韓國瑜陷4千萬風波 黃偉哲：國民黨應誠實給社會交代

2019-04-28 12:54

［記者劉婉君／台南報導］高雄市長韓國瑜被爆收國民黨主席吳敦義4000萬元競選經費，引發議論，台南市長黃偉哲表示，依照政治獻金法，不論是捐款或是借款，都必須申報，此次國民黨內所謂4000萬元疑雲捲出的問題，不排除為國民黨高層的互鬥，國民黨應誠實告訴社會大眾，到底給了他的縣市長及六都候選人多少錢、多少黨的資源，以及所謂私人介紹的企業捐款有沒有入帳？

黃偉哲今天回應媒體詢問有關韓國瑜4000萬元競選經費看法時表示，選舉有分初選和大選，依照政治獻金法，選縣市首長的人在去年4月25日之後才可以申報政治獻金，4月25日之前收受都不是合法的，依法個人捐獻限於10萬元，企業捐獻對於單一候選人限於100萬元，政黨給單一候選人限於300萬元，且都要在就職後3個月即今年的3月25日前，將所有的會計帳檢送到監察院，包括匿名、沒有申報、超額都是於法不符的，即使是借貸，也必須要申報。

黃偉哲說，目前監察院都已有各候選人的相關資料，去年前立法院長王金平所舉辦的幾場大型造勢活動，也都是要花錢，也都是對於候選人的捐助，因為其實錢不是由候選人支出的而是由支持者支出。他並舉例，大家如果記得話，連勝文與柯文哲在競選台北市長時，企業在西門町贊助的大型看板也牽涉到政治獻金。「我們無意捲入國民黨的內鬥，吳主席之間有沒有高來高去、大內高手，就讓我們繼續看下去。」

黃偉哲指出，總之法律的歸法律、政治歸政治，在法律部分，有關政治獻金都已向監察院申報了，在政治部分，就看國民黨自己怎麼給社會大眾交待。

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