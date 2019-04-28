再提4000萬元 蔡正元：韓國瑜初到高雄選舉 半碗滷肉飯都沒有

2019-04-28 12:03

〔記者郭安家／台北報導〕高雄市長韓國瑜前立委蔡正元上週四於臉書提到，去年高雄市長選舉，國民黨主席吳敦義「還靠個人財力募款4000萬元直接交給韓國瑜作競選經費」；引軒然大波。蔡正元今上午參加台北市立委第一選區（北投、天母）國民黨參選人陳重文活動時現身受訪，怪罪媒體「很壞」，不了解國民黨募款方式，將他的事實陳述說成「指控」，韓當然跳起來，該方式叫募款直接交付，不經過吳。

蔡正元受訪第一句話就說「他（韓）講的是對的」，並指國民黨過去有兩種募款方式，其一、黨主席募款放在黨中央，再間接分配給候選人，但候選人不曉得誰捐款，這是間接交付。其二、不經手黨主席的直接交付，拜託捐款人把錢給候選人，候選人知道誰幫忙，這也表示「主席對你非常好，把人脈都交給你」。

蔡正元提到，韓國瑜初到高雄選舉，憑良心講沒人看好，連小額捐款、半瓶礦泉水、半碗滷肉飯都沒有，那時吳敦義真的是有在高雄地區，向到處認識的朋友，請他們在這時候大力幫忙，這叫募款直接交付，不經過吳；「你們媒體也實在是很壞，跑去問韓國瑜說，蔡正元指控你說收吳敦義4000萬元」，韓當然跳起來嘛！

蔡正元解釋，候選人跟黨主席拿錢又不是跟八大行業、砂石業者拿錢，黨主席錢拿給候選人選舉，就像爸爸拿錢給你繳學費一樣，天經地義理所當然，哪有甚麼指控？還有很多名嘴、國民黨投機政客，沒有搞清楚狀況就胡亂砸鍋，這些人真面目就不用看了。

蔡正元否認此風聲是從吳敦義那裡聽到，還說「我沒有跟他（吳）吃過什麼餐會，他一直也沒請我吃飯，這個人很摳的、吳敦義很摳的，不過也不能怪，我沒有幫過他忙，他幹嘛請我吃飯。」但被媒體問及是否要道歉？蔡又說，「沒什麼好道歉，沒有講錯啊！陳述事實，平鋪直敘啊」、「只是發言被你們媒體挑撥後，有太衝動發言。」

由於韓國瑜上週二才批國民黨找鴻海董事長郭台銘是密室協商，而蔡正元則週四寫臉書提到此事。媒體也順勢問韓批密室政治傷到黨的形象？蔡說，的確對很多人覺得不太妥當，當然擬稿的人聽說是前立委孫大千，該打屁股！談到國民黨有不滿韓的聲音？蔡坦言因密室協商言論，「很多挺馬的人不太爽，我不是挺馬的人，我沒有不爽」。蔡還誇韓是很廉潔不貪財的人，但「我要不客氣講，這個錢在過去國民黨主席幫候選人，也只是半碗滷肉飯而已。」

語末，蔡正元則表態，「我一直支持韓國瑜，因為我跟他們郭家兄弟（郭台強）有很深恩怨，我是不可能至支持郭台銘」。

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