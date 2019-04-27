4千萬疑雲》吳敦義稱有捐 韓國瑜：主席幫我澄清

2019-04-27 11:55

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拿4千萬給韓國瑜？吳敦義：有捐是事實但我沒經手

〔記者黃佳琳／高雄報導〕針對前立委蔡正元指控高雄市長韓國瑜拿了國民黨黨主席吳敦義4千萬元，韓國瑜今上午回應指出，吳敦義已幫他澄清，並提出4點說明，自認不是愛財之人。

前國民黨立委蔡正元爆料，國民黨主席吳敦義曾募款4000萬元交給高雄市長韓國瑜作為競選經費，吳敦義昨天下午出席活動被問及此事時回應，「有捐是事實」，其中也包含高雄，但自己都沒經手，「絕對沒有從我手中拿多少錢給某位縣市長候選人」。

韓國瑜今天則，第一點，昨天他剛結束議會，突然接到媒體詢問有關4千萬的事，他頭昏腦脹無法說清楚，於是才選擇在今天回應，他回去看了一下，感謝吳主席已幫他澄清絕對沒有交給他4千萬；第二點，他剛來高雄，人生地不熟，吳主席介紹很多朋友，但選戰初期，他的狀態非常不好，不像會選上的人，很多好朋友認識之後，對他的選情是存疑的。

第三點，後來企業界的好朋友有些捐款，全部都在會計師那邊，很快就會公布，大家可以查得出來；第四點，去年11月24日投票，他在11月8日就告訴海內外的支持者不要再捐款，錢已經夠了，於是關閉選舉帳戶，他說自己不是貪財之人，因此蔡正元的指責，他完全無法接受。

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