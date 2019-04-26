陷4千萬風波！蔡正元替韓國瑜「試擬聲明」酸度爆表

2019-04-26 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜26日表示，如果國民黨主席吳敦義選前有拿4千萬競選經費給他，他就辭掉高雄市長。不料吳敦義當日下午馬上表示，去年的選舉經費高雄市的有佔一部分。對此，「4千萬疑雲」爆料者、前國民黨立委蔡正元替韓國瑜「試擬」了聲明，讓網友看了咋舌表示「酸度爆表」！

蔡正元爆料指出吳敦義選前籌了4千萬給韓國瑜作競選經費，韓國瑜不僅否認此事，還怒嗆若有此事，「我可以辭掉高雄市長」！結果吳敦義下午馬上表示，雖不知總數是多少，但「有捐是事實」，讓韓國瑜只好表示自己要消化資訊，「明天再統一回答」。

對此，蔡正元在臉書PO文，替韓國瑜「試擬」了兩點聲明：

一、吳敦義主席和國民黨中央，沒有補助我競選資金，我能體諒，因爲國民黨真的很艱困。

二、吳敦義主席有找他的朋友幫忙募款，金額多少，我沒計算。但不論多少，我都很感謝。

對此，網友紛紛留言表示「XDDD聲明有聲音欸」、「笑了他有掌握到韓導的話術」、「還要加一句：非常無聊」、「不要再拿小牙籤戳，非常無聊」、「網內互打開始囉」、「真的有聲音 完全抓到精髓」、「這真的是自己人耶 嘲諷滿點」、「超多韓粉崩潰」、「酸度爆表」。

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