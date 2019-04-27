蔡正元爆料 韓：若拿吳4千萬 辭市長

2019-04-27

〔記者葛祐豪、陳昀、施曉光／綜合報導〕針對前立委蔡正元爆料，指國民黨主席吳敦義忍辱負重，去年選前還募了四千萬給韓國瑜，韓國瑜昨早受訪時動怒回批，如果吳敦義有拿四千萬給他，他可以辭掉高雄市長。但四千萬羅生門愈演愈烈，蔡正元直言是許多企業家看吳敦義的面子贊助韓，一起湊出來四千萬元；吳敦義也證實，選舉時曾找企業家朋友捐款，「有捐是事實」。韓國瑜對此回說，要消化資訊，今天回答。

蔡正元前天爆料韓國瑜選高雄市長時，吳敦義靠個人力量募款四千萬元直接交給韓國瑜做競選經費。韓國瑜對此反應強烈，他表示，「不知道蔡正元這句話從哪裡來的，如果你不喜歡韓國瑜，你討厭韓國瑜，請你舉出韓國瑜的弱點，沒有問題，我會改」。

蔡：吳號召企業家出錢

但冒出吳敦義的四千萬，韓國瑜說，他鄭重宣布，這是錯誤資訊，「如果吳敦義有拿四千萬給我，我可以辭掉高雄市長，代表我的人格不容這樣懷疑，蔡正元請你拿出證據」，不是黑韓國瑜不要錢的。

蔡正元昨接受廣播專訪時表示，許多企業家在吳敦義號召下幫忙韓，每個不是給很多，一起湊出四千萬元，這些人全都是看吳的面子贊助韓。

吳敦義：有捐是事實

吳敦義昨出席活動被問及此事時，指自己當過八年高雄市長，會要求一些當地的企業朋友給一些資源，「這是有的」，台商也會捐款，高雄當然也包含一部份。但他強調，「我絕對沒有從我手中拿多少錢給某位縣市長候選人」。

吳敦義指出，自己從不經手，不可能調查誰捐多少錢，也查不到金額總數，「風從哪裡來我不知道，但『有捐是事實』」。

韓國瑜昨天傍晚結束高雄市議會議程時，媒體詢問他對蔡正元及吳敦義最新說法的看法？

韓國瑜表示，他一整天都在議會備詢，「感覺思想前不著村、後不著店」，他先消化一下資訊，今天一起回答。

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