    卓揆不副署 國民黨思考「彈劾、罷免、動員抗議」難反制

    2025/12/17 12:48 記者施曉光／台北報導
    針對行政院長卓榮泰拒絕副署總統公告財劃法修正案，綠營喊話在野黨推動倒閣，進而國會改選，交給新民意決定，國民黨已經定調不隨綠營政治操作起舞，但卻苦無其他有效反制作為。（資料照）

    針對藍、白兩黨在立法院聯手三讀通過高度爭議性的「財政收支劃分法」修正案，行政院長卓榮泰拒絕副署，導致該法無法公告修正施行，據傳藍、白日前通過的停砍年金案，卓揆也將拒絕副署，面對綠營喊話在野黨推動倒閣，進而國會改選，交給新民意決定，國民黨已經定調不隨綠營政治操作起舞，但卻苦無其他有效反制作為。

    為了對抗民進黨使出閣揆不副署公告修法，國民黨目前仍在思考如何反制，內部出現罷免或彈劾賴清德總統的聲音，但由於兩者門檻都太高，形同「不可能的任務」，如果決定推動，也只是走一遍程序形式，留下憲政紀錄。

    藍營內部還有一個主張就是，綠營喊出倒閣只是一個陽謀，想以更換閣揆的廉價方式，換取國會重新改選，彈劾、罷免總統又難如登天，為了宣洩藍、白支持群眾的不滿情緒，不如舉辦一場大規模的凱道集結抗議活動，只是動員群眾運動必須付出金錢的代價。

    對於發起群眾運動，一位黨務人士指出，撇開經費問題，也要考慮群眾上街的動機，從事台灣街頭運動往往需要情緒動員的能量，如果是以停砍年金案為主要訴求，號召力會比較足夠，但如果是「財政收支劃分法」修正案，動員的動機恐怕嫌弱。

    此外，國民黨昨日表示，賴清德總統與卓揆創下憲政惡例，不副署、不公布立法院三讀通過的法律，其實打臉兩人最用力的人，是總統府秘書長潘孟安，因為去年12月25日潘孟安在立法院答詢時曾強調，「總統是憲法守護者，會如期公布（法律）」，「在整個憲政設計上，他（卓榮泰）是應該副署，要不然會打臉總統，這個都是會造成憲政危機」，但才不到1年，總統府立場髮夾彎，從自稱憲法守護者變成憲法破壞者。

