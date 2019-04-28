韓國瑜陷4千萬風波 吳敦義：難道用滷肉飯付廣告費！

2019-04-28 12:02

〔記者沈佩瑤／台北報導〕高雄市長韓國瑜選前靠著「一瓶礦泉水」與「一碗滷肉飯」儉樸形象勝選，如今卻深陷收受國民黨主席吳敦義4千萬競選經費風波。對此，吳敦義今早受訪數度強調自己沒有經手經費，還不悅說：「選舉能自己吃滷肉飯，也請別人吃滷肉飯嗎？登廣告也能用滷肉飯給他嗎？不可能嘛！」一定有些錢要付廣告費、宣傳費，這是很自然的事情。

吳敦義上午赴松山慈惠堂出席安龍護國祈福大典米龍開光儀式後受訪，他重申自己沒有經手任何經費，多少錢他不知道。

對於近日黨內攻擊韓國瑜事件不斷，傳出有人爆料是「陰謀論」，吳敦義不耐煩表示，「沒有黨內去爆什麼東西！沒有的事！」他解釋，過去黨內艱困的兩年，他要四處去跟比較信任、尊敬的好朋友借款給中國國民黨周轉。

吳敦義還感謝當初在臉書爆料4千萬一事的前立委蔡正元，「就有提到我很辛苦，謝謝他的體貼」；但對韓國瑜來說，也很辛苦，吳指自己到底在高雄很多年，有些企業界朋友，自己都有說韓國瑜很勇敢，有些捐3萬、5萬，多一點十幾萬也說不定，「但我不曉得那些，因為沒有經過我的手，我不知道」。

吳敦義說，他確信韓國瑜在草創時期，一定是非常艱苦的，所以不希望有人去說什麼黨內攻擊，沒有這樣的事情。

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