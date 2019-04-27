賴浩敏新書爆料 蘇永欽為「美河市」對他拍桌嗆聲

2019-04-27 17:38

〔記者吳政峰／台北報導〕前司法院長賴浩敏今天（27日）舉辦新書發表會，書內爆料，前司法院副院長蘇永欽曾為了「美河市」釋憲案對他拍桌嗆聲，他也不甘示弱，當著全體大法官面說，「我活到這把歲數，從沒有人對我拍桌子」，間接證實賴、蘇不合的傳言。

2015年9月30日，時任副院長兼大法官的蘇永欽特別針對大法官釋字第732號「美河市案」發言，直指美河市案不屬違憲範圍，因此無法聲請再審，被司改會認為違反法官倫理規範「法官對繫屬中或即將繫屬案件，不得公開發表可能影響裁判或程序公正言論」，移送法庭會聲請個案評鑑。

時任院長兼大法官會議主席的賴浩敏為此召開全體大法官會議，考量蘇永欽為當事人，未邀他參加，會中14位大法官均認為隨便發表個人意見是不妥的，尤其身為副院長更不應該，因此決定集會結果為「部分大法官認為不宜，咸認為尚沒有到達懲戒的地步」，經簽名後公開發文。

蘇永欽看到後非常不高興，直衝院長室抗議，「啪！」一坐下就拍桌嗆聲，「院長你為什麼這麼做？」賴浩敏回，「這不是我個人的意思，是14個大法官的共同表態。而且我們一再修飾行文，務求盡量不傷害到你及我們整體」，兩人便未再爭執下去。

但賴浩敏認為事情不能這樣了結，在下一次的大法官會議上，他公開對著全體大法官說，「我活到這把歲數，從沒有人對我拍桌子，沒想到竟然有一個大法官在我面前拍桌子」、「我自認問心無愧，也沒有愧對或冤枉任何人」、「一方面大法官不要隨便公開發表意見，一方面不要再拍桌子」，劍指蘇永欽。

事後兩人一樣開會，看不出心結或疙瘩，但大法官們仍面面相覷，狐疑「院長跟副院長和解了？」

此外，有次大法官湯德宗要請公假到美國一所大學演講「台灣的司法現況」，整個行程長達一個月，賴浩敏考量這是可以宣揚台灣司法的機會，且院內尚有14名大法官，影響不會太大，便批准了假單。

沒想到，蘇永欽突然在例行的大法官會議上痛批此案有違他個人理念底線，認為這不應該是公假，頗有怪罪賴浩敏的味道，斥其不該拿公假來做人情放水，甚至直接跟湯德宗挑明說，「你不可以去！」

賴浩敏聽了之後，在另一次的大法官會議中公開說，「我決定了是算數的、有效的，蘇副院長冒失地跑去阻擋湯大法官，是沒有依據的」，措辭嚴厲；他接著轉向湯德宗說，「湯大法官，你就照我的意思」，擺明宣示他才是司法院的頭。

賴浩敏與蘇永欽不合的傳言，早在前總統馬英九提名正、副院長時就鬧得沸沸揚揚，「賴浩敏充其量只是為蘇永欽接任院長鋪路」、「蘇永欽是地下院長、賴院長只是魁儡」等說法甚囂塵上，但賴浩敏當時從未評論或辯解，甚至以「我和蘇副的關係很好啊」回應，事隔多年，賴浩敏今天終於透過新書解密，間接證實兩人確有「激烈的意見不合」。

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