李佳芬家臣變高官？陳其邁：沒相關資歷 難免落人口實

2019-04-27 16:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜疑任用妻子李佳芬的「家臣」變高官？引起各界議論，行政院副院長陳其邁今天說，公務人員任用應以能力、專業為重要考量，

這樣才符合市民期待，沒相關資歷，難免落人口實。

陳其邁建議，用人應該不分藍綠、不分黨派，更不應該以跟家裡誰關係好、誰關係不好作為任用唯一標準，這不符合市民期待。

高雄市議會民進黨團踢爆，韓國瑜妻子李佳芬擔任議員時的秘書程建騰，被高雄市府推薦擔任高雄港土地開發公司總經理，又是政治酬庸？引發外界議論。

根據民進黨團提供的資料，程建騰畢業於環球科大企管系，曾任李佳芬擔任雲林縣議員時的服務處秘書、維多利亞雙語學校總務組、台北農產運銷公司營業處副課長與副組長等職，民進黨指程建騰是韓國瑜及李佳芬家族的家臣。

高雄市議員林智鴻指出，高雄市都發局今年2月19日派任程建騰擔任高雄港區土地開發公司董事，並向交通部推薦由他擔任總經理，經交通部簽核送行政院，等待核准中。

韓國瑜今天則替程建騰打包票、掛保證，並說程建騰是鄉下孩子，沒背景，面對龐大的土地開發利益，經得起誘惑，「我用人，我負責」。

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