羅文嘉：執政黨參與廢核遊行 確保2025非核家園不被改變

2019-04-27 14:12

〔記者楊淳卉／台北報導〕對於總統蔡英文與前行政院長賴清德今都將出席台北場廢核遊行，台北市長柯文哲昨表示「執政者自己披掛上陣參加反核遊行很奇怪，把時間省下來解決問題比較實際。」民進黨秘書長羅文嘉今說，執政黨要參與廢核遊行，是因為要確保已經立法通過的2025非核家園不被改變，避免核電利益舊勢力死灰復燃。

民進黨組隊參與今年廢核遊行，總統蔡英文、投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德也都上街響應。

羅文嘉今於臉書表示，為什麼執政黨要參與民間團體的廢核遊行，因為要確保已經立法通過的2025非核家園不被改變，避免核電利益舊勢力死灰復燃。

羅文嘉指出，不要懷疑，已經有的民主生活可能被消失。已經確立的改革目標也可能被瓦解。他們會用我們的民主制度來改變我們的民主生活。我們就必須用民主的力量來捍衛民主制度。

羅文嘉表示，過去集會遊行是抗議獨裁、爭取民主，現在集會遊行是要聚集力量、鞏固民主。民主制度從來就不是天上掉下來，民主生活更要小心呵護。如果稍微懈怠了，像去年那樣，謊言與錯誤觀念就會再盤據天空。

如果以為執政了，就不必與社會對話，不用凝聚共識，那麼遺失的不會只是價值信仰，包含政權都會丟掉。

羅文嘉指出，國民黨獨鍾核能，已經封存的核四想重啟，快到期限的核一核二想延役，既不管用過的燃料棒無法取出，更不管低高階核廢料無處去。如此擁抱核能、至死不渝。

羅文嘉表示，民進黨不同以往在野時期，不能只是反核與追求非核家園而已。同時必須負起台灣能源轉型的重責，既提供穩定、安全的能源需求，又能帶動台灣未來相關產業發展。

羅文嘉指出，這條能源轉型的路，絕非重回核能老路，而是全力發展綠能，一方面達成非核目標，一方面對抗空汙問題。全球有辦法的國家都是選擇這條路走，沒有道理台灣要被老舊勢力牽著鼻子走，走一條危險、昂貴的舊時路。

羅文嘉表示，相對他國，台灣有更佳的自然條件，也有可以發展的技術基礎，缺少的是決心與政策方向。日前立法院通過再生能源法修正條文，綠能發展的路已經清楚展現，現在就讓我們凝聚力量，跨越障礙，讓台灣往綠能大國邁進。

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