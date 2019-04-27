蔡英文將參加廢核遊行 柯文哲酸：時間省下來做事吧

2019-04-27 11:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕廢核大遊行今日下午分別在台北與高雄登場，總統蔡英文將出席台北場次。未安排參加遊行的台北市長柯文哲今早受訪時，被問到今日是否抽空參加，柯文哲直言，執政者有問題就自己解決問題就好，還上街遊行不是很奇怪嗎？「不然你當執政者...，把時間省下來去做事吧！」

柯文哲再說，很奇怪，總統還去遊行，有問題自己去解決就好。柯也說，其實台灣能源問題真的要誠實面對，優缺點都列出來，大家可以討論，「但你不能這個不要、那個也不要，什麼都不要，你總是要處理」。

媒體問執政（指當市長）後是否了解過多因此反核立場改變？柯文哲表示，他不是反對核能，但問題核能在台灣風險很高，在計算台北大災害唯一無解就是三角斷層加核一、核二，「這條我們怎麼算都無解」。

柯文哲說，有人說在日本福島事件後，核能安全又往上提升，達到一定程度就不要救、把它停掉，當年福島會出問題是因為一直想挽救核能電廠，搞到最後不能收拾，核心整個熔毀，不過這是科學題目，科學題目科學解決。

媒體再問未來若有機會執政（指當選總統）怎麼解決核能？柯則說，就大家拿出來講，風險是多少、大家來做決定，話鋒一轉，柯再批去年公投，他說，老實講，公投題目如果沒有充分討論，公投題目是沒有意義的。

媒體追問傾向如何解決？柯文哲則坦言，這需要更多數據，坦白講他以前沒有花很多時間，像是風力發電也是，因為台灣有個很難克服因素就是颱風，風力發電到底能不能承受颱風，就大家拿出來講。

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