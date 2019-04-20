蔡英文稱若民調黨會分裂 柯文哲：不在其位不謀其政

2019-04-20 10:36

〔記者蔡亞樺／台北報導〕總統蔡英文昨談及民進黨內初選，強調「黨只有團結一個選擇，一加一大於二，民調她不會輸，但會有競爭跟攻擊，黨就分裂了」。對此，被視為熱門總統人選的台北市長柯文哲今早受訪時四兩撥千金，表示他也不想去批評人家，不在其位不謀其政。

柯文哲說，他不是民進黨的，也不想去批評每個黨的初選，但他還那句話，「晚上看Call-in節目很有趣，實在是太亂。」媒體問國、民兩黨推最強人選，白色力量是否會被邊緣化？柯一貫淡然表示，「深呼吸放輕鬆，不要怕。」

前天花蓮發生芮氏規模6.1地震，北市震度達4級，一度誤傳北市松仁路的馬路裂開，宣布參選國民黨2020黨內總統初選的鴻海董事長郭台銘前往察看，柯則酸說，「要選里長？」網友認為柯講話很酸，對此柯文哲今表示，這也沒有什麼啊！還好啦！

日前有周刊報導民進黨不論誰參選總統，柯在民調穩定超越對手5%以上將是參選的重要依據，對此柯文哲說，他覺得很奇怪，常常在媒體上讀到他的計畫，所以他也搞不清楚。

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