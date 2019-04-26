嗆郭台銘別只會貶低女性 他提3問題要郭董先說清楚

2019-04-26 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘日前透露妻子曾馨瑩不諒解他參選，已離家出走，更直言希望「軍國大事，後宮不要干政」，今天他則坦承這是不恰當的譬喻，並表達歉意。對此，時代力量立委徐永明提出3個問題，要郭董不要只會貶低女性，若真有霸氣就先說清楚！

「三問霸氣郭董：十年拿多少北京補助？從今以後拒絕中國政府？退出臺灣媒體經營？」徐永明在臉書發文說，郭台銘不能拿後宮失言爭議、他黨初選來避重就輕，甚至當記者提問收受中國補助議題時，還避而不談，這不是總統級人選該有的態度。

徐永明說，現在連陸委會也表示，將密切關注中國以政治目的補貼方式影響台灣選舉，或違法介入台灣媒體經營；既然陸委會要關注，倒不如由郭台銘先主動回答他所提問的這3個問題。

第一，光鴻海兩家子公司2018年就拿中國43億，鴻海帝國過去十年總共拿北京多少補助？第二，公司大股東的郭台銘今年宣布從政參選總統，是否會拒絕中國補助？避免不當政治力介入鴻海；第三，關於媒體部份，履行鴻海副總裁呂芳銘對NCC的承諾，要選總統，郭台銘就會退出媒體經營。

徐永明強調，郭董不要只會貶低女性，上述3個問題，真有霸氣就先說清楚！

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