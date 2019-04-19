許文龍曾被迫挺一中 獨派憂：郭台銘可能遇到類似的狀況

2019-04-19 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕獨派本土社團台灣社社長張葉森今日受訪時，對鴻海董事長郭台銘宣布參加國民黨總統黨內初選表示憂心。張葉森以奇美集團創辦人許文龍被迫表態挺中為例表示，未來郭台銘也可能遇到類似的情況。

根據《新頭殼》報導，張葉森認為，以郭台銘過去從商的經驗以及主打「經濟牌」，一時之間確實能吸引選民。張葉森認為，「現在的現象只是暫時的，讓大家覺得有新鮮感，等到民眾深思熟慮後，就會發現他不一定適合選總統」。

「和美國親近時，可能會擺不平中國」，張葉森指出，郭台銘遍及中美等國的龐大事業「會是他的絆腳石」。借鑑奇美集團創辦人許文龍曾被迫表態挺中，張葉森認為，未來郭台銘也可能遇到類似的情況。

雖然坦言對於目前郭台銘聲勢大漲的情況感到有點憂心，不過張葉森也指出，台灣是進步的民主社會，且台灣人民無法接受一國兩制，認為台灣人民會好好思考考慮郭台銘是否能完全脫離中國。他也呼籲，台灣人民不該輕易把票投給郭台銘，一定要深思熟慮。

曾任奇美集團創辦人、總統府資政的許文龍，在2005年3月發表支持一中的退休聲明引發震撼。許文龍表示遭中共要挾，如果不簽聲明，將禁止奇美相關投資。許文龍估計奇美無法承受新台幣1000億元的損失，且包括下游廠商失業勞工將達50萬人。「日本政策研究中心」所長伊藤哲夫曾發布調查報告認為，許文龍確實遭中共施壓。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/