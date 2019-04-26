支持郭董參選總統？ 曾馨瑩返台：以後再說

2019-04-26 17:38

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕鴻海董事長郭台銘宣布投入國民黨2020總統黨內初選，郭台銘自爆妻子曾馨瑩為此離家出走，曾馨瑩離家3天後，今天下午搭乘華航班機自日本返回台灣，曾馨瑩在機場表示，出國只是去透透氣，只是想一個人靜一靜，至於是否支持郭董參選總統？曾馨瑩則表示，以後再說吧！

曾馨瑩下午4點從日本大阪搭乘華航CI-153班機返抵桃園機場，下飛機後由華捷商務中心人員協助她通關入境，曾馨瑩入境後隨即搭車離開桃園機場。

曾馨瑩說，她並非離家出走，只是出去散散心，驚擾大家真得不好意思。對於郭台銘說當了3天奶爸才知道太太的辛苦，曾馨瑩說，父母總是有不一樣的job，讓他體會一下也是好事。至於是否支持郭董參選總統？曾馨瑩則表示，以後再說！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/