「違反小確幸」要慎重 北市議員促恢復發燈節小提燈

2019-04-26 19:04

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北燈節免費發放小提燈有22年歷史，台北市政府依照i-Voting結果今年首度停發，不少民眾抱怨「小確幸」被剝奪。北市議員林國成今日質詢時指出，各縣市都有發小提燈，北市沒發，主辦台灣燈會的屏東縣政府知道北市沒有發，還寄給每位議員5個小提燈，他認為小提燈具有文化藝術傳承的意義，雖然依照i-Voting結果去做沒有錯，但違反小確幸的東西要慎重，建議小孩子東西不要說廢就廢，要求北市府研究恢復發放。

環保意識抬頭，民眾發起以「請台北市政府不要再發放小提燈」為題舉辦i-Voting，只要是國小一年級以上、設籍台北市民都可以參與投票，不再製作及發放小提燈以1萬1520票勝出，續製作及發送小提燈僅獲3018票，北市府原先決定續發，但觀光傳播局長劉奕霆上任後突然宣布停發。

林國成今日下午在北市議會教育部門質詢時提到，不發小提燈，但市府辦燈節也用一堆電池。觀傳局副局長李麗珠表示，小提燈是文化一部分，但i-Voting通過且考量環保，所以沒發，但她認為可以跟教育局合作，鼓勵學校學童一起動手做。

林國成說，他同意環保的說法，但各縣市都有做，「你不知道多可憐，國民黨北市議員找高雄市、台中市，每個縣市都說議員快被孩童吵死了」，屏東縣政府知道北市沒發，寄5個小提燈給每位市議員，他是屏東人，還多向屏東拿50個小提燈。

林國成說，市府沒考慮到小孩子與民眾的小確幸，好幾個議員自己花錢買小提燈發送，小孩子的東西不要說廢就廢，雖然依照i-Voting結果去做沒有錯，但違反小確幸的東西要慎重；他向在場備詢的劉奕霆喊話，「局長你是市長派的，但我們是百姓選的，做決定不要違反文化藝術與傳統。」

林國成還指出，1歲到6歲有11萬多人，7至12歲有13萬人，加起來25萬人，但1萬3多人（指投票人數）決定25萬人權利，這公平嗎？小朋友不會想「阿北（指台北市長柯文哲）不疼我們了嗎？」，他強調不要剝奪小朋的小確幸，要求市府重新研究。

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