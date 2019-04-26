君子之爭 賴清德：即使輸掉選舉也不會攻擊

2019-04-26 16:01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於昨日政論名嘴吳祥輝對總統蔡英文的「性别歧視」發言，前行政院長賴清德今（26）日受訪表示，他跟所有支持的好朋友做說明，他這一次出來登記民進黨總統黨內初選，是因為看到民進黨的困境跟台灣局勢的險峻，想要爭取國人的支持來接續承擔台灣的責任，也因此必須進行一場君子之爭。

賴清德強調，除了他個人不會進行攻擊以外，也希望所有的支持者，所有台灣社會的民眾好好看、監督我們這一場君子之爭，希望候選人之間不要攻擊以外，支持者之間也不要互相攻擊。

賴清德說，昨天是去參加台灣社所舉辦的反中國併吞台灣、捍衛台灣主權的記者會，出席的來賓，當然是主辦單位邀請，事先並不知道每一個來賓要發言的內容，這一點必須要跟社會大眾說明，但是不管任何人，不管在任何場合，我們都反對用攻擊的言論來進行自己意見的表達，這個都非常不好。

賴清德重申，「我們絕對不進行攻擊，即使輸掉這場選舉，也不會進行攻擊，這個是我的信念，也請大家一起來響應，讓這一場選舉能夠成為台灣有史以來最棒、典範級的初選，讓這個民主的高度帶領台灣持續進步。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/