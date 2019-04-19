英德之爭 蔡英文喊話：共同努力不要讓支持者太焦慮

2019-04-19 09:52

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨總統初選，前行政院長賴清德挑戰蔡英文總統競選連任，蔡總統上午指出，現在基層很多民進黨支持者很焦慮，煩惱黨如何度過這次初選的考驗，她隔空向賴清德喊話說，我們對支持者都有責任，要共同努力，不要讓支持者太焦慮！

面對先前的蔡賴兩人會面，總統初選協調毫無進展，蔡總統說，當前基層支持者希望民進黨團結的聲音大，盼力量不要分散，希望在未來初選協調的過程中，大家一起努力，而她也拜託民進黨總統初選的5人協調小組再多花點心力，若有必要，她可與賴清德再度會面。

蔡英文總統今天上午接受綠色和平廣播電台主持人鍾年晃專訪，鍾年晃詢問，對於賴清德當初登記角逐總統初選時的感覺是什麼？蔡總統說，她是覺得有點意外。主持人追問，「只是有一點意外而已嗎？」，總統則說：「好吧，是有些意外！」。

主持人又問，與賴清德還有合作的空間嗎？蔡總統說：「什麼事情都有可能！」，重要的是大家要一起打拼，過去促成民進黨每一次的團結，都是民進黨的支持者，但現在基層很多民進黨支持者很焦慮，她希望支持者能共同促成民進黨總統初選團結的情勢，讓黨能往前走。

被詢及有什麼話要對賴清德說？蔡總統表示，我們對支持者都有責任，要共同努力，不要讓支持者太焦慮。

此外，蔡總統執政近3年，面對推動改革與相關施政引發爭議，蔡總統說，過去2、3年是比較辛苦的執政，但今年蘇貞昌接任閣揆後，執政的步調比較清晰，3月立委補選過後，民進黨也總算站穩腳步，可往前走。

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