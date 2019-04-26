賴清德直播開場白：捨初選 將沒辦法贏得國人支持

2019-04-26 12:26

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前行政院長賴清德今天在臉書直播，回應網友問題，在開場前他表示，初選是民主程序，要堅守民主精神，初選不是只有輸贏，還有民主內涵，由人民決定誰代表民進黨，由關心台灣的人，決定誰代表民進黨。如果捨民進黨初選制度，又回到少數人決定，相信沒辦法贏得國人支持。

賴：還沒初選就決定誰配誰 是搓圓仔湯

賴清德說，民進黨的民主制度非常完整，當代表民進黨人選選出後，才決定誰配誰（副手），如果還沒決定人選之前，就決定誰配誰，讓社會有不好觀感，覺得在權力分贓，甚至搓圓仔湯，恐會失去社會對民主精神的肯定。

賴清德重申，昨天應主辦單位台灣社參加反中國併吞記者會，他也呼籲國人共襄盛舉，將明年1月選舉定位為反併吞、護主權，反對假和平、反對九二共識、反對一中原則、反對一國兩制。這些都有清楚說明，他被邀請參加記者會，來賓的發言自由其負責，但他決定參選時，已經公開說明，要進行君子之爭，他不會攻擊蔡英文，也希望大家不要互相攻擊，支持者也不要互相攻擊，這樣才有辦法提升台灣民主精神，真的很希望支持蔡英文和他的人，都不要互相攻擊。

賴清德也表示，任何人都不要把別人不當言論，硬是強壓在候選人身上，進行一場君子之爭，民進黨之所以可以創黨、在野然後到執政，就是因為用廣大民主精神帶領台灣進步，如果放掉這樣的使命，只在乎輸贏，恐怕沒辦法帶給台灣進步理念，對民進黨和台灣都不好。

相關影音

賴清德臉書直播

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/