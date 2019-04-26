郭台銘為「後宮干政說」道歉 要賴清德盡一切可能捍衛初選

2019-04-26 15:39

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海董事長郭台銘昨天表示已正式投入競選新工作，且秉持「軍國大事，後宮不要干政」理念，此話一出飽受外界批評，他今天下午在臉書發文，坦承自己昨日用了不恰當的譬喻「後宮干政」，對社會表達歉意。

郭台銘說，其實想表達的意思，是不論誰掌權，都應該嚴守清廉，不該讓家人親友影響決策，對於今日上午賴清德指稱他是皇帝威權心態，郭台銘也回應賴，他堅持民主，也要以民主初選方式參選總統，請賴清德要堅持走完初選到底，不要被黨內密室協商、蔡英文總統的皇帝威權搓掉，並且要用盡一切可能的方式來捍衛初選。

以下為郭台銘臉書全文：

對於我昨天的說法，我要鄭重的向覺得被冒犯的人道歉。我想表達的意思，是不論誰掌權，都應該嚴守清廉，不該讓家人親友影響決策。但我用了不恰當的譬喻，我在此表達歉意，並謝謝所有人的指教，我會虛心檢討。

至於我的太太，感謝大家關心，她已經散心回來了。我們家是親自接送小孩，這幾天她不在，我每天三點睡，六點半就要起床送小孩上學，覺得很辛苦，也徹底體會太太為家庭付出的辛勞。馨瑩用離家散心來「抗議」我的決定，我應該要好好跟她溝通，卻因媒體的報導，害她被誤會，我心裡也很不好過。我會和她解釋我的想法，希望她能支持我。

但很遺憾的是，賴前院長卻利用我口誤失言，指稱我是皇帝威權心態。在此我必須嚴正回應賴前院長，我一路走來，堅持要透過民主初選方式參選總統，就是要經過民意考驗來爭取服務國家的機會，這也正是我對於民主價值的堅持。

治理國家，要有氣魄；承擔責任，必要謙卑。賴前院長若是要尋找個「皇帝」來批評，那堅持不辦理初選，見面就要您速速退選的蔡英文總統，不才是最執著於緊握權力、不願面對人民聲音、試圖透過密室協商來打壓民主初選程序的「真皇帝」嗎？怎麼會是對我扣上威權的帽子呢？

所以賴院長你該罵的不是我，而是應該告訴蔡總統，請她好好尊重民主國家最重要的初選制度，而非繼續想搞密室協商、皇帝威權來把賴院長搓掉才是！

最後，對於賴院長揭弊的勇氣我感到相當佩服，請你一定要堅持走完初選到底，並且要用盡一切可能的方式來捍衛初選，將這些你們最痛恨的「黑箱」公諸於人民，這樣才對得起你們民主進步黨的精神，也才對得起中華民國的民主！

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