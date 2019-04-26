獨家》婦聯會屬於靈的團隊？ 雷倩密商組黨「贊成」佔多數

2019-04-26 09:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「政黨法」前年修正後規定，政治團體應於2年內修改章程轉換成政黨，屆期未轉換，廢止立案許可。已被黨產會認定為國民黨附隨組織的婦聯會，若今年12月7日前未轉成政黨，依法須解散關門；據透露，婦聯會近日已在會慶討論組黨事宜，贊成者佔投票多數，一旦組黨，婦聯會主委雷倩可望成為黨主席。

知情人士表示，今年4月17日為婦聯會成立58週年會慶，當天婦聯會旗下數個所屬分會赴總會美齡樓，主委雷倩與幾個律師報告婦聯會近況，並針對「政黨法」規定，政治團體須申請轉為政黨或解散進行討論。

據了解，前身為「中華婦女反共抗俄聯合會」的婦聯會，因創會歷史悠久，由國民黨總裁夫人蔣宋美齡一手創立，並不想今年於解散走入歷史。

主委雷倩當天訴說兩難，指婦聯會若想轉型成另一種社團，內政部恐怕不同意，若要依「政黨法」組黨，則須通過會員代表大會同意。

會慶當日有人善意提醒，婦聯會短時間內不易獲得社會認同，不過，曾擔任「信望盟」不分區立委候選人的公法學者董保城建議「組黨」，直言若雷倩當上黨主席，說話可以很大聲；最後投票結果為「贊成」。

對此，黨產會委員表示，雷倩要去選立委或當黨主席，那是她的自由，黨產會無從置喙，目前婦聯會尚有2.4億元經費可自行運用，未被凍結。

委員提及，至於已認定須收歸國有的387億元不當黨產，因台北高等行政法院上週裁定「停止執行」，本月25日已收到法院裁定書，一定會在10天內提出抗告。

此外，知情教友透露，婦聯會正與黨產會進行官司訴訟，婦聯會員工會經常為每一次出庭「就地禱告」，每週三下午固定有祈禱會，婦聯會已慢慢轉型成「宣教組織」。

教友指出，今年3月18日婦聯會舉行「蔣夫人122歲誕辰紀念禮拜」，更出現「雙牧師」新奇現象，由凱歌堂牧師李耀斌以「我的好牧人」證道、張茂松牧師「激動」祈禱，有別於前主委辜嚴倬雲時代的模式。

當日直播影片顯示，張茂松牧師激動地祈禱說，「上帝啊！上帝啊！以前蔣夫人是她們的依靠，現在上帝是她們依靠...我們宣告婦聯會是靈所設立的，婦聯會不是政治組織，婦聯會是屬於靈的團隊！」

今年4月18日逾越節，正巧是北高行裁定停止將婦聯會財產移轉國有那一天。雷倩當時也在臉書發文指出，「在逾越節的日子，婦聯會體會到被留存性命的pass over恩典！」

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