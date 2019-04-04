婦聯會坑小學生迫買「敬軍花」 黨產會問：何時還錢？

2019-04-04 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕行政院不當黨產處理委員會上月19日正式對婦聯會祭出行政處分，認定其名下387億元財產不當取得，須全部收歸國有，由國家納入「特種基金」妥善規劃運用，今（4）日兒童節，黨產會也在臉書上發文表示，「什麼時候要還錢」。

黨產會在臉書貼出2017年6月22日發布的文章，提及在1959年11月《自由中國》21卷第9期刊出的1篇署名「微言」的讀者投書，內容具體描述「婦女反共抗俄聯合會」（婦聯會）如何在國民小學內以「愛國敬軍」名義強迫學生購買「敬軍花」，同時還將「義賣」所得的20%款項回贈給學校作為辦公補助費用。

黨產會臉書小編對此引用歌手伍佰的知名歌曲《你是我的花朵》，寫下「哦喔喔喔你買我的花朵，親愛的朋友什麼時候要還錢」，同時也祝福社會大眾「兒童節快樂」。

不少網友對此留言指出「想知道投書的讀者有沒有好好活著」、「害我想到那個不能寄信的紅十字會郵票」、「不要臉的婦聯會，編造一堆莫名奇妙的名目A錢」、「捐的錢不是去愛國，是被瓜分」、「這學校應該不是公立的吧」、「這款的代誌，學校攏沒提」。

不當黨產委員會臉書全文

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