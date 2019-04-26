堅決要走完初選 賴清德預告中午開直播回應外界疑問

2019-04-26 09:16

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨中央擬再邀集總統蔡英文及前行政院長賴清德會面，不過賴清德昨指出，「過去見面通通都不談程序，然後就要我退，這不是民進黨應該要有的作為。」今日上午賴清德再度於臉書發文，強調他堅決主張應依中央黨部已公布的初選辦法走完程序，並預告中午12點將開直播回應外界疑問。

賴清德25日針對是否會有「蔡賴二會」的問題，指若要再次召集「蔡賴會」，就要談初選程序，「但可惜蔡總統到目前為止，都不願意公開說，若她輸掉會支持我，然後透過各種管道，說『某某配』，有違民主程序，有失民主精神，不足取啦！」他也針對一加一大於二的說法向總統蔡英文喊話，指應該要有自信接受民主程序，贏得國人支持。

今上午約8點賴清德再度於臉書發文，除了預告中午12點將開直播回應外界疑問，也強調他堅決主張應依中央黨部已公布的初選辦法走完程序，並指外界認為「初選會造成分裂」，根本是錯誤的見解。因為總統蔡英文如果勝出，他願全力支持她，他也向小英喊話，若小英也可以宣布，在他勝出時，她可以全力支持我，何來分裂之說。

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