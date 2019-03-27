黨政人士爆：賴清德「務實台獨」未先討論 總統也只能概括承受

2019-03-27 17:30

〔記者李欣芳／台北報導〕角逐民進黨總統初選的前行政院長賴清德本週五將發表新書「用行動帶來希望：賴清德的決策風格」，賴清德在書中表示，當前在接任閣揆前曾面見蔡總統表示，他主張台灣獨立，以他擔任過多屆立委的經驗，他知道若以閣揆身分到立法院備詢，立委一定會詢問台獨相關議題。蔡總統對他說，他可以在立法院維持一貫的說法。

黨政人士今天爆料說，賴清德擔任閣揆時曾在立法院備詢時說自己是「務實的台獨主義者」，這個說法事先並沒有和蔡總統討論過，但總統也只能概括承受！

賴清德2017年9月26日在立法院進行施政方針報告並備詢。對於兩岸關係，賴當天上午答詢時表示「我是主張台灣獨立的政治工作者，不管擔任哪個職務都不會改變」，當天下午再補充說，他是「務實的台獨主義者」、「我們已是主權獨立國家，不需另行宣布獨立」，成為我國首位在國會殿堂公開主張台獨的閣揆。

至於賴清德在書中表示，他在台南市長任內在議會備詢時，已經表態支持特赦陳水扁前總統，當時蔡英文總統表示她會處理，賴清德可以維持贊成特赦陳水扁的說法。

黨政人士指出，在赦扁議題上，儘管黨員個人對陳前總統有情感，但是為了民進黨的整體考量和社會觀感，總統尊重賴院長支持特赦陳前總統的立場，但政府不能只用情感思考來處理這件事，所以挺扁人士對總統的不滿和指責，總統也選擇承擔。

黨政人士也說，總統向來很重視政治人物的「誠信」，所以有關兩岸及赦扁等重大議題上，只要尊重總統職權，總統也不會強行要求團隊成員一百八十度轉彎，拋棄自己過去的立場與說法。但行政院長不只帶領行政部門，也是國安團隊成員，所有的發言不再只是代表個人，必須更謹慎穩健。至於措辭，總統只能指導大方向，賴前院長「務實的台獨主義者」的說法事先並沒有和總統討論過，但總統也只能概括承受。

賴清德在書中也表示，當時他向蔡總統提出，台灣憲政體制屢屢出現問題，希望總統啟動憲政改革，蔡總統表示，未來她會推動。黨政人士則說，憲政改革應該做，這沒有爭論。但黨內對政府體制還缺乏共識，所以總統也請黨部的智庫積極研議。

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