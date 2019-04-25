陳揮文揭真韓粉「兩個必備特質」 網友打臉：自相矛盾耶

2019-04-25 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（24）日發文，表示許多網友「以韓粉之名、行韓黑之實」，要大家一起加入抓「冒牌韓粉」的行列。對此，資深媒體人陳揮文表示，真韓粉需要具備兩大特質：「愛與包容」、「非韓不投」，不過這段話卻遭網友打臉表示「這兩個特質是互斥耶」！

陳揮文在節目中談到韓粉時，表示只有具備一、「愛與包容」；二、「非韓不投」2條件者才是韓粉，只要一項不符合，就不能算是「真韓粉」！言論被轉至PTT後，引起網友熱烈討論。不過不少網友認為，陳揮文所提出的2點特質，明明就「自相矛盾」。

網友紛紛留言表示「你的1跟2 怎麼互相衝突阿」、「這兩個是互斥耶」、「1跟2是矛盾的 包容有怎能只能選擇一個」、「跟『討厭種族歧視，也討厭黑人』有87%像呢！」、「對韓無限的愛與包容啦，那是有針對性的」、「無腦挺的意思嘛，大家都懂」、「揮文邏輯是不是很爛」、「我以為是沒腦子加不讀書」。

PTT原文請見

[爆卦] 陳揮文:同時具備這兩大特質 才是真韓粉!

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